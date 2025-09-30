Las alarmas se encendieron el fin de semana pasado cuando ante Puebla uno de los jugadores vertebrales de Chivas salió por una molestia en el tobillo debido al mal estado de la cancha por una torrencial lluvia que incluso obligó a posponer el partido un día de su programación original.

Guadalajara entrenó este martes y más allá de las molestias, todo indica que el director técnico Gabriel Milito recuperará a unos de sus titulares indiscutibles rumbo al partido de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025, el Pumas vs. Chivas el domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico de CU.

Se trata de Bryan González, quien debió abandonar de cambio el juego ante La Frana para la segunda parte luego de que el tobillo derecho se letorciera cuando buscaba una pelota cerca de la línea de banda, juego que Chivas terminó por ganar 0-2.

Al ‘Cotorro’ González sólo se le va a dosificar y podrá ser considerado para el partido ante Pumas el fin de semana, de acuerdo con información de Erick López para TUDN. Se observará la evolución de su recuperación en los próximos días, pero Bryan González está listo para trabajar y ser contemplado; todo quedó en susto.