Pumas saca un polémico triunfo con el VAR como protagonista

Pumas parecía perdido en el encuentro, fueron prácticamente 80 minutos en los que no se les veía por donde sacaran el encuentro adelante mientras que los locales tuvieron llegada y desde el minuto 7 dieron muestra de su capacidad con un gol de Nicolás Ibáñez que remató un balón en el área grande luego de que Alfredo Talavera no pudo controlarlo, no obstante, el silbante Marco Antonio Ortíz quien anuló el tanto aunque no quedó claro si fue por una falta sobre el arquero o fuera de lugar.