Pumas mantendría a Martín Rodríguez; buscan refuerzo en Sudamérica

De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Martín Rodríguez no tiene otra opción más que convencer a Andrés Lillini para ganarse un puesto en la plantilla que quedó subcampeona el torneo pasado tras caer ante León.

Hasta el momento, la directiva de los Pumas no ha hecho oficial la estancia de Martín Rodríguez, ya que se dice en caso de llegar una oferta del extranjero no dudarían en analizarla.

El torneo Guard1anes 2021 arrancará este viernes con tres partidos: Puebla vs Chivas, Xolos vs Pumas, y Mazatlán vs Necaxa.