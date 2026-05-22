    Liga MX

    ¿Por qué Cruz Azul no jugó la Final de ida en Puebla? Aquí la razón

    El Estadio Cuauhtémoc de Puebla era opción para albergar el partido entre Cruz Azul y Pumas.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El poste le dice que no a Cruz Azul! Bombazo de Charly pero ese balón no entra

    La Final de ida Cruz Azul vs. Pumas se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes y no en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la casa habitual que tenía el conjunto de La Noria en el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    La razón por la que no se jugó la Final de ida en el Cuauhtémoc
    1:21

    La razón por la que no se jugó la Final de ida en el Cuauhtémoc

    Liga MX
    ¿Qué necesitan Pumas y Cruz Azul para ser campeón en el Clausura 2026 de la Liga MX?
    2 mins

    ¿Qué necesitan Pumas y Cruz Azul para ser campeón en el Clausura 2026 de la Liga MX?

    Liga MX
    Joel Huiqui le responde a Efraín Juárez sobre la ayuda arbitral al Cruz Azul
    1 mins

    Joel Huiqui le responde a Efraín Juárez sobre la ayuda arbitral al Cruz Azul

    Liga MX
    No hay que ensuciar la Final con el arbitraje: Joel Huiqui
    2:25

    No hay que ensuciar la Final con el arbitraje: Joel Huiqui

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Pumas: Efraín Juárez señala ayudas arbitrales a Cruz Azul en Liguilla
    1 mins

    Cruz Azul vs. Pumas: Efraín Juárez señala ayudas arbitrales a Cruz Azul en Liguilla

    Liga MX
    Efraín Juárez pide a los medios no tirar línea con el arbitraje
    1:04

    Efraín Juárez pide a los medios no tirar línea con el arbitraje

    Liga MX
    Efraín Juárez asegura que arbitraje ha beneficiado a Cruz Azul
    2:55

    Efraín Juárez asegura que arbitraje ha beneficiado a Cruz Azul

    Liga MX
    Keylor Navas confía en que Pumas pueda coronarse tras empate ante Cruz Azul
    1 mins

    Keylor Navas confía en que Pumas pueda coronarse tras empate ante Cruz Azul

    Liga MX
    Keylor Navas mantiene en la Final a Pumas con brutales atajadas
    1:51

    Keylor Navas mantiene en la Final a Pumas con brutales atajadas

    Liga MX
    El factor Keylor Navas razón por lo que Pumas mantuvo el cero
    1:12

    El factor Keylor Navas razón por lo que Pumas mantuvo el cero

    Liga MX

    Acorde con Alejandro de la Rosa, analista de TUDN, en Puebla se intentó atraer el partido de la Final de ida entre Cruz Azul y Pumas, aunque una razón importante por la que a final de cuentas el encuentro no se celebró en la Angelópolis es la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Específicamente, Javier Aguirre, director técnico del conjunto tricolor, habría influido para que el duelo no fuera en el Estadio Cuauhtémoc, todo pensando en la integridad de sus jugadores en la Selección Mexicana.

    Al 'Vasco' Aguirre le preocupaba que la cancha fuera maltratada y con una posible lluvia, todo esto solo un día anterior del duelo amistoso entre México y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

    La cancha poblana ha tenido muchas dificultades en el pasado y Aguirre quería descartar cualquier contratiempo con la Copa Mundial de la FIFA 26 ya a la vuelta de la esquina.

    Relacionados:
    Liga MXSelección MexicanaJavier AguirreCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Profe Infiltrado
    Gratis
    Loco por ella
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX