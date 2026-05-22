Liga MX ¿Por qué Cruz Azul no jugó la Final de ida en Puebla? Aquí la razón El Estadio Cuauhtémoc de Puebla era opción para albergar el partido entre Cruz Azul y Pumas.

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La Final de ida Cruz Azul vs. Pumas se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes y no en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la casa habitual que tenía el conjunto de La Noria en el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Acorde con Alejandro de la Rosa, analista de TUDN, en Puebla se intentó atraer el partido de la Final de ida entre Cruz Azul y Pumas, aunque una razón importante por la que a final de cuentas el encuentro no se celebró en la Angelópolis es la Selección Mexicana.

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Específicamente, Javier Aguirre, director técnico del conjunto tricolor, habría influido para que el duelo no fuera en el Estadio Cuauhtémoc, todo pensando en la integridad de sus jugadores en la Selección Mexicana.

Al 'Vasco' Aguirre le preocupaba que la cancha fuera maltratada y con una posible lluvia, todo esto solo un día anterior del duelo amistoso entre México y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.