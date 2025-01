“Él tuvo pubalgia y en Francia, si tenías pubalgia a cierta edad, te cortan como los aductores… no quiero decir mentiras, pero algo le cortaron.

“Él me decía ‘yo ya no me cargo del aductor’. Decía que todos los jugadores en Francia que se cargan de pubalgia, si te operan, te quitan como el aductor”, señaló el defensa.