La polémica que generó Federico Viñas en el Atlas vs. América

Ya en conferencia de prensa posterior al partido, Santiago Solari expresó: "Federico Viñas no estuvo en la alineación y no ha participado del partido, es todo lo que puedo comentar”, sin dar más detalles de lo ocurrido.

Por su parte, Diego Cocca manifestó que espera que la Liga MX actué ante lo acontecido con Viñas: “Será tema de la Liga, a mi no me corresponde. Me llamó la atención que Viñas estaba entrando en calor y con sus compañeros, pero no estaba en la planilla, a nosotros nos llamó la atención porque es un jugador importante que podía entrar, nos enteramos y no debería estar ahí”, apuntó.