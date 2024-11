Partidos de hoy sábado 30 de noviembre: Liga MX, Futbol internacional y Fórmula 1

Toluca vs América y Cruz Azul vs Tijuana

Este sábado 30 de noviembre continua la actividad deportiva con eventos que nos tendrán al borde del asiento, La Liga MX definirá a sus primeros semifinalistas en la Liguilla del Apertura 2024 con un par de partidos.

Chocarán en el Nemesio Díez Toluca vs. América y en el Ciudad de los Deportes lo harán Cruz Azul y Tijuana.

También habrá actividad en LaLiga, donde se enfrentarán Barcelona y Las Palmas, en el que los Blaugranas buscarán seguir en la cima del campeonato. Además, en la Premier League jugarán en West Ham United, donde milita el mexicano Edson Álvarez, que recibirán al Arsenal.

Del mismo modo entrará en acción Santiago Giménez con el Feyenoord en la Eredivisie ante el Fortuna Sittard.

En otro rubro del futbol, la Selección Mexicana femenil disputará un partido ante su similar de Costa Rica en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

Por otro lado, se llevará a cabo el Sprint GP en Qatar y la clasificación del Gran Premio de Qatar en la Fórmula Uno.

Horario y dónde ver los cuartos de final del Apertura 2024

Toluca vs. América

Horario: 17:00 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos es a las 19:00 horas tiempo del Este y 15:00 horas tiempo del Pacífico.

Dónde ver: el duelo lo puedes ver en vivo por Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos sigue la transmisión por la señal de Univision, TUDN, la app de TUDN, tudn.com y ViX.

Cruz Azul vs. Tijuana

Horario: a las 19:10 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos comienza a las 20:10 horas tiempo del Este y 17:10 horas tiempo del Pacífico.

Dónde ver: este duelo lo puedes ver en vivo por Canal 5, TUDN y ViX en México, en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, la app de TUDN y tudn.com.

Horario de LaLiga, la Premier League y la Eredivisie

Barcelona vs. Las Palmas

Horario: el juego inicia a las 7:00 am del Centro de México, en Estados Unidos comienza a las 8:00 am tiempo del Este y 5:00 am en el Pacífico.

West Ham United vs. Arsenal

Horario: el juego inicia a las 9:00 am del Centro de México, en Estados Unidos comienza a las 10:00 am tiempo del Este y 7:00 am del Pacífico.

Feyenoord vs. Fortuna Sittard

Horario: el juego iniciar13:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos a las 14:00 del Este y a las 11:00 am del Pacífico.

Horario y dónde ver a la Selección Mexicana Femenil

México vs. Costa Rica

Horario: el juego inicia a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.

Dónde ver: este partido lo podrás ver a través de Zona TUDN y Vix para México y Estados Unidos.

Horario de la Fórmula Uno

Carera Sprint GP Qatar

Horario: este evento iniciará a las 8:00 am del Centro de México, en Estados Unidos a las 9:00 am del Este y a las 6:00 am en el Pacífico.

Clasificación GP de Qatar

Horario: la clasificación iniciará a las 12:00 horas del centro de México, en Estados Unidos a las 13:00 horas del Este y 10:00 am en el Pacífico.