“Un regalo no porque uno trabaja para para regresar a primera división, yo creo que en tres años (en el Ascenso MX) me costó bastante y esta oportunidad la veo como, no sé si la ultima, pero yo creo que tengo que tomarlo de la mejor manera. Tengo que hacerlo lo mejor posible, destacar desde un inicio para poder consolidarme en primera división que fue lo que lo que me hizo falta en Chivas. Aprendí mucho en la liga de ascenso, maduré bastante y esta oportunidad la voy a aprovechar”, dijo el Avión en conferencia de prensa virtual.