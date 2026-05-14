Liga MX Pachuca vs. Pumas: horario y dónde ver las Semifinales de ida del Clausura 2026 Este es el horario y el canal en el que puedes ver el juego de la antesala de la Final de la Liga MX que se disputa en el Estadio Hidalgo.

Video Pachuca vs. Pumas: Dónde ver la Ida de Semifinales de la Liguilla Clausura 2026

Pachuca vs. Pumas se enfrentan como parte de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026; es el curo lugar de la tabla general a lo largo del torneo regular contra el líder y que viene de superar una difícil serie frente al América y su posición en la clasificación final fue determinante para clasificar.

Pumas es la mejor ofensiva del torneo a lo largo de 17 fechas de la fase regular y el segundo mejor a la defensiva; Pachuca no luce en esos rubros y sus mejores goleadores, Víctor Guzmán y Salomón Rondón, sumaron cinco goles cada uno por los ocho de Robert Morales, el romperredes de la UNAM.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL PACHUCA VS. PUMAS DE SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026

Pumas ganó en su más reciente visita al Estadio Hidalgo en este semestre, pero aún está fresco el Play-In del Apertura 2025 en el que los Tuzos eliminaron a los felinos por 3-1 en partido único y que significó un duro descalabro en el segundo torneo de Efraín Juárez al frente del club.

Otro antecedente no muy lejano entre ambos fue otro Play-In en el Clausura 2024 donde clasificó el conjunto auriazul en tanda de penales. La última vez que se midieron en Fase Final a visita recíproca fue en el Apertura 2020 en Cuartos de Final en que los felinos superaron la fase con global de 1-0 y llegaron hasta la Final, la cual perdieron ante León.