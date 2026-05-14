Pachuca vs. Pumas: horario y dónde ver las Semifinales de ida del Clausura 2026
Este es el horario y el canal en el que puedes ver el juego de la antesala de la Final de la Liga MX que se disputa en el Estadio Hidalgo.
Pachuca vs. Pumas se enfrentan como parte de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026; es el curo lugar de la tabla general a lo largo del torneo regular contra el líder y que viene de superar una difícil serie frente al América y su posición en la clasificación final fue determinante para clasificar.
Pumas es la mejor ofensiva del torneo a lo largo de 17 fechas de la fase regular y el segundo mejor a la defensiva; Pachuca no luce en esos rubros y sus mejores goleadores, Víctor Guzmán y Salomón Rondón, sumaron cinco goles cada uno por los ocho de Robert Morales, el romperredes de la UNAM.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PACHUCA VS. PUMAS DE SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026
Pumas ganó en su más reciente visita al Estadio Hidalgo en este semestre, pero aún está fresco el Play-In del Apertura 2025 en el que los Tuzos eliminaron a los felinos por 3-1 en partido único y que significó un duro descalabro en el segundo torneo de Efraín Juárez al frente del club.
Otro antecedente no muy lejano entre ambos fue otro Play-In en el Clausura 2024 donde clasificó el conjunto auriazul en tanda de penales. La última vez que se midieron en Fase Final a visita recíproca fue en el Apertura 2020 en Cuartos de Final en que los felinos superaron la fase con global de 1-0 y llegaron hasta la Final, la cual perdieron ante León.
Cuándo es el Pachuca vs. Pumas de Semifinales del Clausura 2026: el partido de ida se disputará en el Estadio Hidalgo este jueves 14 de mayo.
A qué hora es el Pachuca vs. Pumas de Semifinales del Clausura 2026: el juego es a las 9:00pm tiempo del Este y 6:00pm tiempo del Pacífico; en México es a las 7:00pm tiempo del Centro.
Dónde ver el Pachuca vs. Pumas de Semifinales del Clausura 2026: sigue la transmisión en vivo por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.