Liga MX Pachuca vs. Pumas: Keylor Navas provoca bronca y expulsión de Salomón Rondón El delantero venezolano fue contra el portero costarricense en tiempo de compensación y detonó la bronca en el Estadio Hidalgo.



Video ¡Expulsado Rondón! Se arma la bronca tras falta sobre Keylor

Pumas derrotó 0-2 a Pachuca en el Estadio Hidalgo en un partido que se alargó más de 10 minutos y que acabó con los ánimos ‘calientes’, pues un encontronazo entre Salomón Rondón y Keylor Navas detonó tremenda bronca en la cancha de los Tuzos.

Fue al 90+11’ que Salomón Rondón, además de ‘atropellar’ al portero costarricense reclamó al guardameta felino; el árbitro Yonatan Peinado lo echó con tarjeta roja por lo que se perderá al menos el primer partido de Cuartos de Final dentro de la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026.

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Las discusiones se elevaron e incluso César Moreno se fue al área de los felinos y confrontó a varios elementos auriazules. Si bien las discusiones aumentaron, no llegaron a los golpes y todo acabó sin más expulsados.

El triunfo de Pumas lo dejó de manera parcial como líder del torneo y a los Tuzos en el puesto tres con miras hacia los Cuartos de Fial que se disputarán a partir del próximo fin de semana.

Salomón Rondón jugó todos los partidos de la fase regular de la Liga MX Clausura 2026, pero o iniciará la Fase Final debido a su expulsión y a espera de conocer si sólo será un partido de sanción o más.