“Hoy después de 12 años me despido de este hermoso país donde pase gran parte de mi vida, país donde disfrute cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa, fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regaló el fútbol y la vida, hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles a todos ustedes, por todo el cariño, la fuerza, los consejos y todo lo que me fueron dando todos estos años que me ayudó a crecer en lo profesional y como persona, me llevó a México y a toda su gente en mi corazón, nunca voy a olvidar tantos momentos vividos, gracias por este hermoso paseo, gracias por tanto. NO ES UN ADIÓS ES UN HASTA LUEGO” , escribió Osvaldo Martínez en las redes sociales.