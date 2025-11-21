Video A Oliver Torres no le inquieta el arbitaje en la próxima Liguilla

Oliver Torres, mediocampista español de Rayados, previo a los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante América, habló en Línea de 4 de TUDN sobre el arbitraje en México y particularmente de lo que hacen como jugadores para enfrentarlo.

"Partimos de la base de que la profesión del árbitro es muy compleja. Donde después de cada jugada, cada minuto, hay un análisis y tenemos opiniones diferentes. Partiendo de la base de que es muy complicado. Sí, obviamente somos conscientes de que árbitro va a tocarnos, de como está el tema", explicó.

PUBLICIDAD

Y explicó como es que encaran los jugadores de Monterrey los partidos e hizo un par de pequeñas peticiones a los de negro en torno a su trabajo.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que toque. Que al final es lo que pasa en el verde, intentar ser mejor que el rival y que esas pequeñas decisiones que al final son humanas y, como te he dicho, son súper complicadas pues que intenten afectarnos lo menos posible y no nos quiten el foco que al final es lo deportivo y lo que pasa en el césped", comentó.

Finalmente, aseguró que pase lo que pase en el campo, lo que deben hacer siempre es reponerse a ello.

"Entonces tenemos que sobreponenernos a cualquier tipo de contratiempo ya sea a nivel de lluvia, de nieve, de mucho calor. De arbitraje. De que no hay luz, lo que sea. Lo más importante es enfocarnos a lo que depende de nosotros que es en el césped", finalizó.