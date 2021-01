" Puebla es un lugar que quiero mucho, con muchos amigos, me gané el respeto de la afición y cuando se dio la oferta de Mazatlán, la directiva me lo planteó como yo pensaba y pensé que mi ciclo en Puebla había sido muy bueno y los deportistas necesitamos salir de esos lugares de confort y buscar nuevos desafíos y el proyecto me pareció interesante y ojalá que ese cambio sea importante para mí en lo deportivo y en lo humano", comentó el guardameta sudamericano.