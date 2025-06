El técnico argentino, ligado a continuar su carrera con Cruz Azul para el Apertura 2025 de la Liga MX , no dejó pasar la oportunidad de agradecer a la institución de Aguascalientes.

EL ADIÓS DE LARCAMÓN AL NECAXA

"Hoy me toca cerrar una etapa muy especial de mi carrera. En Necaxa viví momentos de plenitud, felicidad y reconocimiento: algunas de las emociones más intensas que puede sentir un entrenador de futbol.

" Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los jugadores , verdaderos artífices y protagonistas de este semestre inolvidable que construimos juntos. Fueron un equipo que se entregó al máximo y me represento muchísimo. Vivimos un torneo espectacular que va a quedar en mi memoria por siempre y ojalá también en la de todos los Necaxistas.

" Me despido con la certeza de haber actuado con honestidad y entrega cada día. Hicimos un recorrido ejemplar, que me llena de paz y orgullo. Por todo eso nunca me voy a olvidar de este club y toda su gente… Muchas gracias Necaxa".