Nacho Ambriz rompió el silencio y se pronunció a las palabras de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien reveló que el técnico tuvo que pedir perdón para volver a dirigir a León en el Apertura 2025.

En la rueda de prensa previa al Santos vs. León de la Jornada 13, Ambriz reconoció que salió de León en mayo del 2021 por algunos desacuerdos, pero que todo quedó resuelto antes de comenzar su segunda etapa en el club.

“Sé que es un tema muy nombrado, pero cuando me senté con su hijo, con Jesús Martínez, quedó muy claro, es cierto que hubo cosas que no permitieron que yo continuara, descontentos, desajustes, económicos o personales, pero lo hablé con el hijo, con el papá también”, señaló el entrenador.

Sobre la disculpa que tuvo que pedir para volver a La Fiera, Ambriz compartió parte de la conversación que tuvo con Jesús Martínez y con su hijo, Jesús Martínez Murguía.

“’Si yo me equivoqué, si le falté el respeto, primero al escudo, al club o alguno de ustedes dos, pues pido una disculpa’. Me dijo: ‘No, no, no, fueron malentendidos’”.

Para Ambriz hablar del tema ya no vale la pena, pues es algo que ya se aclaró: “El pasado ya está, entonces hoy salir a debatir que si esto y el otro… cuando el hijo lo declaró que ya estaba todo resuelto. Hay que darle vuelta a la página de que es un nuevo comienzo para mí y yo estoy muy a gusto de estar aquí”.

¿Qué dijo Jesús Martínez sobre Nacho Ambriz?

En una conferencia de prensa del Real Oviedo para hablar de la situación actual del equipo, y aclarar la polémica salida de Veljko Paunovic, Jesús Martínez puso de ejemplo el caso de Nacho Ambriz con León para defender a Luis Carrión, quien regresó al club español tras una polémica salida.

“Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión. Por querer ver una mejor oferta, creía él que se iba a ir a otro equipo y la iba a ser y le fue, olvídate. Vino al Huesca, le fue mal; luego fue al Toluca no le fue tan bien, después a Santos.

"Y ahora me pide otra oportunidad y me dice ‘presidente, le quiero pedir una disculpa, me equivoqué, el mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es el León’”, declaró Chucho Martínez.