En rueda de prensa, Ambriz elogió el funcionamiento de Pumas y mostró empatía con sus jugadores por la seguidilla de derrotas que parece no tener fin tras 7 jornadas disputadas.

"La verdad es que Pumas es un gran rival, juega muy bien al futbol, lo había dicho antes, desde el profesor Lillini cada vez mejora más ojalá. Me siento un poco mal con los chicos porque ha sido palo tras palo, 9 goles en contra en los últimos 3 partidos, no es fácil entrar al vestuario y ver caritas largas, otra vez lo mismo, pero como decimos los entrenadores no queda más que trabajar y levantarles el ánimo ya que el miércoles tenemos otro partido", comunicó en técnico mexicano.