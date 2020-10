Monterrey vs Puebla en vivo | hora, cuándo y cómo seguir live la Jornada 14 de Liga MX

Los equipos de Monterrey vs Puebla se enfrentarán este sábado por la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020. El conjunto de Rayados necesita afianzarse entre los puestos de repechaje y por qué no tratar de meterse entre los primeros cuatro clasificados a la postemporada de la Liga MX, aunque para esto tendrá que enfrentar a un conjunto poblano con mucha necesidad de ganar para no perder terreno en su lucha por clasificarse a la segunda fase del campeonato.