    Guillermo Almada

    América: Guillermo Almada ya está en México y da sus primera palabras

    El estratega uruguayo arribó este miércoles al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el control de las Águilas.

    Por:
    Javier Carmona Torres
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    Video Guillermo Almada llega a México para dirigir al América

    Guillermo Almada ya está en México. El nuevo estratega del América arribó este miércoles al aeropuerto capitalino para asumir su nuevo reto en el timón azulcrema. El charrúa se mostró de buen humor e incluso dio sus primeras sensaciones.

    Y es que el estratega fue abordado por la prensa en el aeropuerto y no pudo ocultar la ilusión que le causa llegar a un club como el América.

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    “Es una alegría muy importante”, dijo Guillermo Almada al Chiringuito, al tiempo que era acompañado por gente del club americanista.

    ¿Cuándo empieza la pretemporada del América?


    Las Águilas se presentaron en Coapa este martes 9 de junio para presentar los exámenes médicos de rigor, por lo que Guillermo Almada llegó justo a tiempo para presentarse con sus jugadores y comenzar la pretemporada con miras al Apertura 2026.

    Incluso las Águilas ya anunciaron un partido de preparación, el cual se celebrará contra el LA Galaxy el próximo sábado 11 de julio en el Dignity Health Sports Park de California, compromiso que servirá para que Guillermo Almada vaya dando forma a su equipo.

    ¿Cuándo debuta el América en el Apertura 2026?


    El primer reto oficial de Guillermo Almada al frente de las Águilas será el sábado 18 de julio, fecha en la que los azulcremas arrancan el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con su visita al Querétaro en el Estadio La Corregidora.

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