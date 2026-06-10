Guadalajara Chivas ya tiene nuevo refuerzo: Jordán Carrillo firmará por cuatro años El Guadalajara suma un nuevo refuerzo para el Apertura 2026.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video Jordan Carrillo será nuevo jugador de Chivas; pagarán cerca de 5 millones de dólares

Jordan Carrillo está a nada de ser el nuevo integrante de Chivas. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Santos Laguna recuperó al atacante mexicano tras su préstamo con Pumas para concretar su venta al Guadalajara.

Según el reporte, la operación ronda los 5 millones de dólares y el futbolista firmará un contrato por cuatro años con el Rebaño Sagrado, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del mercado para el conjunto rojiblanco.

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¿Cómo se dio el fichaje de Jordan Carrillo a Chivas?

Santos Laguna ejecutó la cláusula para recuperar a Jordan Carrillo, quien se encontraba cedido con Pumas, para posteriormente negociar su transferencia definitiva con Chivas.

El movimiento representa una importante inversión por parte del Guadalajara, que continúa apostando por talento mexicano para fortalecer su plantilla.

¿Quién es Jordan Carrillo, el nuevo refuerzo del Rebaño?

Jordan Carrillo es un futbolista mexicano de 24 años, originario de Culiacán, Sinaloa, que juega como extremo o mediapunta.

Surgió de las fuerzas básicas de Santos Laguna y debutó en Primera División en 2020, destacando por su velocidad y capacidad de desequilibrio. También ha sido convocado por distintas categorías de la Selección Mexicana, incluyendo el equipo mayor.