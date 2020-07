Si bien no está 100 por ciento garantizado que América tendrá refuerzo para suplir la baja de Renato Ibarra , Miguel Herrera reveló que son 4 jugadores los que están analizando para poder llegar a las Águilas como refuerzo.

“Tenemos varios nombres estamos viendo ya desde hace rato y se está preguntando. Todavía no hay una decisión al 100 pero estamos preguntando por esos jugadores para ver cuál es la opción que podemos traer, son bastante interesantes estos 4 jugadores , los esperamos que se pueda dar”, manifestó.

En charla con TUDN , Piojo señaló que no se trata de ninguno de los nombres que han salido como rumores y de pasó también negó que vayan a aceptar el regreso de Cecilio Domínguez como pago por lo que Independiente de Argentina les adeuda.

“Obviamente que tenemos un scouteo y un departamento de inteligencia que sigue a muchos jugadores y que de repente ellos me dicen vamos a ver a este y en mi cabeza no está y lo vemos pero hoy en día todavía no está el nombre como tal.