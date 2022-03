Herrera asegura que el Clásico Regio es "más pasional" que el Nacional y Tapatío

“El Clásico Tapatío se ha hecho a buscar un Clásico regional, pero también es un Clásico con pasión, no te podría decir mucho porque no me ha tocado, ni espero que me toque en mi carrera de técnico dirigir algún Clásico allá, pero es un buen Clásico. Cada uno tiene su ingrediente y su sabor”, sentenció el estratega de Tigres.