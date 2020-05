Memo Ochoa: "Quiero estar en un quinto mundial"

"Yo tengo un compromiso, las expectativas de la gente son las que yo me he ganado, he puesto el listón así y es de ahí para arriba, siempre me exijo más, eso me lleva a querer más cosas; soy de casa, soy americanista, muy pocos somos de casa y llevamos al América en la sangre, ser americanista es un estilo de vida y en el ámbito personal puse el listón ahí y quiero mantenerme, sé que de aquí al mundial y más allá del mundial quiero durar en el América", dijo.