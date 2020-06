Primero, en cuanto a imagen, no se conoce su uniforme ni la marca que los vestirá, ¿se respetará el contrato con los anteriores patrocinadores? ¿Ellos están de acuerdo en mantener sus alianzas con este nuevo club? La indumentaria presentada podría ser una especial para pretemporada o podría ser la que ocuparán el siguiente año futbolístico, lo único seguro es que predominantemente será morado .

El día que se presentaron en redes sociales mostraron una cara mucho más relajada e incluso irreverente. No dudaron en 'trollear' a quien criticó su introducción y en demostrar que llegaban con una nueva forma de interactuar con el público, buscando generar más empatía con la afición.

Hablando de temas cancha, sabemos de Francisco Palencia que no tiene una formación predilecta, que puede usar línea de tres y línea de cuatro en el fondo, que sabe adaptarse a su plantel para jugar con dos delanteros o un '9' con extremos, no obstante, uno de sus sellos es el orden defensivo, mientras que Pablo Guede, el anterior estratega, no reculaba y le gustaba un equipo que atacara desde el minuto 1 al 90, ¿Palencia ha tenido el tiempo y tendrá las herramientas para imponer su estilo?