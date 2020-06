Copa por México: calendario y horarios del torneo que marcará el regreso del futbol

La Copa por México reunirá a ocho clubes de la Liga MX divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno y que pondrá el balón en movimiento desde este viernes 3 de julio y hasta el 19 de julio en dos escenarios: el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México y el Akron de Guadalajara.

El torneo Copa GNP por México será la primera prueba para los equipos que aún están de pretemporada antes de iniciar el Apertura 2020 de la Liga MX luego de cuatro meses de pausa por la pandemia del coronavirus, que ya suma más de 217.000 personas contagiadas y más de 26.000 fallecidos en el país.

Equipos Copa GNP por México

Los dos grupos jugarán un todos contra todos, cada equipo puede tener un máximo de tres compromisos y los primeros dos de cada llave avanzarán a semifinales y posteriormente a la gran final del certamen, la cual está pautada para jugarse en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

GRUPO A: Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán FC.

Todos los compromisos tendrán como sede el estadio Akron.

GRUPO B: América, Cruz Azul, Pumas y Toluca.

Los juegos tendrán como sede el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

Calendario de la Copa GNP por México

En el grupo A, el conjunto de Chivas encabeza la llave y es el principal candidato para avanzar a la siguiente fase como líder de grupo, uno de los partidos más esperados es el clásico tapatío, donde el Rebaño Sagrado enfrentará a los Zorros.

Sin embargo, la oportunidad de enfrentar al conjunto de Tigres y hasta ver el nuevo estilo de juego de Mazatlán Fútbol Club, el equipo que llegó para reemplazar al Morelia, será interesante para todos los amantes de uno de los deportes que paraliza a México.

Todos los partidos serán transmitidos para Estados Unidos por TUDN, Univision y UniMás.

Tigres vs Mazatlán, viernes 3 de julio - 7:30pm ET - TUDN

Chivas vs Atlas, sábado 4 de julio - 9:55pm ET - TUDN / Univision

Atlas vs Mazatlán, martes 7 de julio - 7:30pm ET - TUDN

Chivas vs Tigres, miércoles 8 de julio - 7:30pm ET - TUDN / Univision

Chivas vs Mazatlán, sábado 11 de julio - 7:30pm ET - Univision

Atlas vs Tigres, domingo 12 de julio - 6:30pm ET - TUDN

En el grupo B la lucha entre tres de los más grandes de México será el centro de atracción de este torneo. Pumas, Cruz Azul y América no solo son favoritos a levantar el título de la Copa por México, sino también para finalizar como monarcas del Torneo Apertura de la primera división de méxico, el cual tiene fecha para el puyazo final el próximo 24 de julio.

América contará con la ventaja de jugar en su estadio, pese a que todos los compromisos se disputarán a puerta cerrada y sin público debido a la pandemia por la COVID-19, la misma disposición que se tomó para regresar la primera división a los estadios.

Partido - Fecha - Hora - Canal de TV

América vs Toluca, viernes 3 de julio - 9:55pm - TUDN

Pumas vs Cruz Azul, sábado 4 de julio - 7:30pm ET - TUDN

Pumas vs América, martes 7 de julio - 9:55pm ET - TUDN

Cruz Azul vs Toluca, miércoles 8 de julio - 7:30pm ET - TUDN

América vs Cruz Azul, sábado 11 de julio - 9:55pm ET - Univision

Pumas vs Toluca, domingo 12 de julio - 8:55pm ET - TUDN

Semifinal - 1A vs 2B, miércoles 15 de julio - 10pm ET - UniMás

Semifinal - 2A vs 1B jueves 16 de julio - 10pm ET - UniMás / Galavision

Final - domingo 19 de julio - 9:30pm ET - UniMás.