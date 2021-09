El Director de Fuerzas Básicas del Guadalajara tiene plena conciencia de que su paso por el banquillo será efímero, "asumo el interinato que la institución me pide, estoy para servir a Chivas para lo que me pidan", dijo, no obstante, aclara que por el momento su mente está puesta en el juego ante el América y recuperar la confianza del plantel.