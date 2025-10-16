    Toluca

    La plática de Antonio Mohamed con Marcel Ruiz para no salir de Toluca

    El técnico de Toluca habló de la conversación que tuvo con su jugador ante las ofertas para irse.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Mohamed revela cómo Marcel Ruiz decidió no irse al extranjero en verano

    Antonio Mohamed habló del momento en que Marcel Ruiz estuvo en la órbita de clubes para salir de Toluca en el pasado verano.

    Como invitado especial del programa Línea de 4 de TUDN, el técnico de los Diablos Rojos dejo entrever el final de su etapa como estratega, al tiempo que confirmó que sí tuvo una conversación para definir el futuro de su mediocampista.

    PUBLICIDAD

    "Lo hablé con él obviamente, le dije 'habló contigo a vez solamente para no meterme en tu cabeza ni en tus decisiones, si vas a un equipo importante de Europa, uno bueno, pues andá. Ahora, que está un Mundial acá, donde sabes que vas a jugar. Si vas a un equipo a donde te van a llevar como Palmeiras, ¿viste el roster?, tienen 10 volantes, si vas a ir ahí y no vas a tener minutos después para jugar en la selección el Mundial, elegí bien y en un lugar donde te vengan a buscar y te quieran'", compartió el entreandor.

    Mohamed aseguró que Marcel Ruiz fue quien finalmente tomó la decisión para no dejar a la Liga MX, aunque sabe que la opción que se habló de Inglaterra no pintaba mal.

    "'Ahora, después del Mundial, ¿te quieres sacar el gusto y te vienen a buscar?, andate a Bélgica, Holanda, donde quieras, pero el Mundial para jugarlo en casa, quédate aquí. Si viene el Espanyol o alguien de Italia para titular, te tienes que ir'.

    "Lo que se hablaba de Suiza o un equipo chico de Francia, no, si vas a España, Holanda o Inglaterra que se rumoraba de la Segunda, es buena opción, pero estaba todo muy rápido, pero la decisión la tomó él".

    Video La bombita que suelta de Antonio Mohamed sobre su futuro con Toluca

    Más sobre Liga MX

    3:24
    Mohamed revela cómo Marcel Ruiz decidió no irse al extranjero en verano

    Mohamed revela cómo Marcel Ruiz decidió no irse al extranjero en verano

    1 min
    Antonio Mohamed lanza una 'bombita' sobre su futuro con Toluca

    Antonio Mohamed lanza una 'bombita' sobre su futuro con Toluca

    1 min
    Chivas recupera piezas claves para el juego contra Mazatlán de la jornada 13

    Chivas recupera piezas claves para el juego contra Mazatlán de la jornada 13

    0:48
    ¡Buenas noticias en Chivas para enfrentar a Mazatlán!

    ¡Buenas noticias en Chivas para enfrentar a Mazatlán!

    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?
    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?
    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?

    ¿Qué FAMOSOS le van a Cruz Azul desde la cuna?

    Liga MX
    12 fotos
    Relacionados:
    TolucaMarcel RuízAntonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD