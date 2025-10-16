Antonio Mohamed habló del momento en que Marcel Ruiz estuvo en la órbita de clubes para salir de Toluca en el pasado verano.

Como invitado especial del programa Línea de 4 de TUDN, el técnico de los Diablos Rojos dejo entrever el final de su etapa como estratega, al tiempo que confirmó que sí tuvo una conversación para definir el futuro de su mediocampista.

"Lo hablé con él obviamente, le dije 'habló contigo a vez solamente para no meterme en tu cabeza ni en tus decisiones, si vas a un equipo importante de Europa, uno bueno, pues andá. Ahora, que está un Mundial acá, donde sabes que vas a jugar. Si vas a un equipo a donde te van a llevar como Palmeiras, ¿viste el roster?, tienen 10 volantes, si vas a ir ahí y no vas a tener minutos después para jugar en la selección el Mundial, elegí bien y en un lugar donde te vengan a buscar y te quieran'", compartió el entreandor.

Mohamed aseguró que Marcel Ruiz fue quien finalmente tomó la decisión para no dejar a la Liga MX, aunque sabe que la opción que se habló de Inglaterra no pintaba mal.

"'Ahora, después del Mundial, ¿te quieres sacar el gusto y te vienen a buscar?, andate a Bélgica, Holanda, donde quieras, pero el Mundial para jugarlo en casa, quédate aquí. Si viene el Espanyol o alguien de Italia para titular, te tienes que ir'.

"Lo que se hablaba de Suiza o un equipo chico de Francia, no, si vas a España, Holanda o Inglaterra que se rumoraba de la Segunda, es buena opción, pero estaba todo muy rápido, pero la decisión la tomó él".