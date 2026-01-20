Liga MX Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso Francisco Arredondo nos cuenta en Línea de 4 lo que ocurre respecto al tema federativo.

Desde hace algunos días, cuenta Francisco Arredondo de de TUDN en Línea de 4, se viene escuchando en el entorno federativo del futbol mexicano el rumor sobre la posibilidad de que este año ya no se pague la multa por el no descenso.

Si bien el descenso y el ascenso están interrumpidos desde hace algunas temporada, cosa que les ahorra mucho dinero a los dueños al no sufrir una devaluación de sus equipos al perder la categoría, los tres últimos sitios de la tabla porcentual sí deben pagar una multa y es obligatoria.

"Ha surgido hace un par de semanas", explica Arrendo, "le preguntas a los clubes y ellos dicen que no han movido nada. La realidad es que algunos que están involucrados en el tema del pago de la multa por muchisímas ocasiones a lo largo de los últimos años, habrían empezado a mover, a sondear la posibilidad de que este año ya no se pague la multa".

Sin embargo, para esta campaña aún está establecida como obligatoria.

"Aunque reglamentariamente está establecido que la temporada 2025-26, todavía hay que palmarle con la lana por quedar en los tres últimos lugares".

"Pero ya andan por ahí moviendo las aguas queriendo en la próxima asamblea de dueños ponerlo como una posibilidad para que ya no se pague la multa. Ese es el rumor que se maneja en estos últimos días", comentó el periodista de TUDN.

Hay que recordar que los los tres sancionados para en el final de la temporada pasada fueron Atlas, Puebla y Mazatlán, últimos lugares de la tabla se cocientes y las cantidades que debieron pagar fueron las siguientes:

Atlas : 33 millones de pesos.

: 33 millones de pesos. Puebla: 47 millones de pesos.

47 millones de pesos. Mazatlán: 80 millones de pesos.