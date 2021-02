La Jornada 7 de la Liga MX está a horas de comenzar a menos de 24 horas de que terminó la última fecha, eso sí, la actividad del Guard1anes 2021 volverá a jugarse de forma completa al ya no tener partidos pospuestos.

Con el regreso de Tigres de su participación en el Mundial de Clubes, las cosas se han normalizado en el Guard1anes 2021 que aún presenta partidos pendientes, pero están programados a futuro.

En esta Jornada 7 de la Liga MX, Toluca querrá mantenerse en el liderato, pero tiene complicada visita a Cruz Azul, por lo que América, Santos y Xolos estarán atentos con la intención de arrebatarla la punta a los Diablos Rojos.

En el fondo de la tabla, Pezzolano y Pachuca parecen vivir sus últimas horas juntas y Chivas con Víctor Manuel Vucetich desean poner el último clavo al ataúd de los Tuzos y del técnico uruguayo.

De jueves a lunes es como se llevarán a cabo los nueves partidos programados: uno este jueves 18 febrero, dos el viernes 19, dos el sábado 20, tres el domingo 21 y uno el lunes 22.

Cargando Video... Los goles de la Jornada 6 que devolvió los festejos

JORNADA 7 GUARD1ANES 2021 DE LA LIGA MX

Atlético de San Luis vs. Santos

Jueves 18 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

Uno de los líderes del certamen querrá seguir su buen paso ante una escuadra potosina que viene de golear de visitante.

Necaxa vs Monterrey

Viernes 19 de febrero, 20:30 horas ET por TUDN

Necaxa está en zona baja de la tabla y está obligado al triunfo, mientras que Rayados desea recuperar la contundencia ante la baja productividad de goles en el Guard1anes 2021.

FC Juárez vs. Mazatlán FC

Viernes 19 de febrero, 22:30 horas ET por TUDN

Los dos llegan con sendas goleadas en contra la semana pasada, por lo que buscarán retomar el camino de la victoria en la Liga MX.

Cruz Azul vs. Toluca

Sábado 6 de febrero, 20:00 horas ET por TUDN

Los Diablos Rojos juegan buen futbol y tendrán su primera prueba de fuego ante un Cruz Azul que va en ascenso con Juan Reynoso al mando.

Atlas vs. América

Sábado 20 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

América, sin un futbol espectacular, es uno de los punteros y ante los Zorros evitarán sufrir su segunda derrota en el Guard1anes 2021.

Pumas vs. León

Domingo 21 de febrero, 13:00 horas ET por TUDN

Los últimos dos finalistas no la pasan nada bien en el actual torneo y ambos conjuntos felinos están necesitados de una victoria para salir del mal paso.

Querétaro vs. Puebla

Domingo 21 de febrero, 18:00 horas ET por TUDN

El Diablo ha comenzado bien con Hernán Cristante en su segunda etapa, pero los Piratas no cantan mal las rancheras y pueden estrenar dupla en la delantera.

Tigres vs Tijuana

Lunes 8 de febrero, 20:00 horas ET por TUDN

Los del 'Tuca' Ferretti tendrán enfrente a unos Xolos que son la sorpresa y que ahora sí funcionan con Pablo Guede... ¡partido de alto calibre!

Pachuca vs. Chivas

Lunes 22 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

Guadalajara poco a poco mejora en su futbol y la prueba será aprovecharse de unos Tuzos que no saben ganar y que son el peor equipo del Guard1anes 2021.