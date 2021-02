Liga MX: Fechas y horarios de la Jornada 5 del Guard1anes 2021

La Jornada 5 de la Liga MX está a horas de comenzar a menos de 48 horas de que terminó la última fecha, eso sí, la actividad del Guard1anes 2021 seguirá incompleta al no jugarse todos los partidos programados.

La participación de Tigres volvió a reprogramar su compromiso que iba a disputar contra FC Juárez, mismo que se llevará a cabo hasta el mes de abril por su participación en el Mundial de Clubes.

La firme intención en esta Jornada 5 del Guard1anes 2021 de la Liga MX es no convertirse en el peor inicio sin goles, ya que si no cae alguno en el primer partido de la fecha, se pasará a la historia como una marca negativa.

De jueves a lunes es como se llevarán a cabo los ocho partidos programados: dos este jueves 4 de febrero, uno el viernes 5, tres el sábado 6, uno el domingo 7 y otro el lunes 8.

JORNADA 5 GUARD1ANES 2021 DE LA LIGA MX

Atlético de San Luis vs. Tijuana

Jueves 4 de febrero, 20:00 horas ET por TUDN

Uno de los líderes del certamen querrá seguir su buen paso ante una escuadra potosina que solo tiene una victoria, pero justo fue de local.

Querétaro vs. Pachuca

Jueves 4 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

Los Tuzos no saben lo que es ganar todavía en el Guard1anes 2021 y enfrente tendrá a unos Gallos Blancos que de local marchan con dos victorias.

Necaxa vs. Cruz Azul

Viernes 5 de febrero, 22:30 horas ET por TUDN

Los Rayos poco a poco comienzar a funcionar nuevamente, pero tendrán a un Cruz Azul que lleva más aceitado que en fechas pasados y busca un nuevo triunfo.

Atlas vs. Santos

Sábado 6 de febrero, 18:00 horas ET por TUDN

El cielo vs el infierno... en duelo de hermanos, Zorros y Guerreros van por objetivos diferentes, el primero salir del fondo y el segundo mantenerse líder del certamen.

América vs. Puebla

Sábado 6 de febrero, 20:00 horas ET por TUDN

Después de un buen juego en Torreón, las Águilas regresan a casa para seguir la línea ascendente con Solari ante un Puebla que se ha mostrado irregular.

Monterrey vs. Pumas

Sábado 6 de febrero, 22:06 horas ET

Rayados quiere asaltar la punta del certamen, eso sí debe esperar resultados, pero Pumas está urgido de regresar a las bases y sobre todo, que los goles vuelvan.

Toluca vs. Mazatlán

Domingo 7 de febrero, 13:00 horas ET por TUDN

El Diablo ha comenzado bien con Hernán Cristante en su segunda etapa, pero los Piratas no cantan mal las rancheras y pueden estrenar dupla en la delantera.

León vs. Chivas

Lunes 8 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

La Fiera tardó en recordar lo que era ganar y gustar, pero más era el meter gol; por su parte, el Guadalajara está cerca de otra crisis severa y está más que urgido del triunfo.