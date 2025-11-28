Video Se van figuras estelares de la Liga MX para el Clausura 2026

El futbol de estufa comienza en todo el mundo y en la Liga MX ya se ‘cocinan’ algunos movimientos; se han dado las salidas de algunos directores técnicos y de jugadores estelares, algunos no confirmados y otros incluso ya fuera de México.

En 2025 se anunciaron fichajes de renombre a nivel internacional, algunos con etiqueta de campeones del mundo con sus respectivas selecciones, uno de ellos colocado en otras fronteras toda vez que concluya el torneo Apertura 2025.

PUBLICIDAD

Algunos pasaron de noche, otros destacaron a su más alto nivel pese a rebasar los 30 años de edad, mientras que otros dejaron grato sabor de boca con todo y que no levantaron un título de campeón.

LOS CRACKS QUE SE PERFILAN PARA DEJAR LA LIGA MX EN AÑO MUNDIALISTA

Pumas, Tigres, Monterrey y León fueron los equipos que sorprendieron con fichajes estelares provenientes del futbol de Europa y en dos casos con una Copa del Mundo de la FIFA entre su palmarés.

En el caso de los Tigres de la UANL, trajeron a Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022 y que seguirá en el equipo tras jugar su primer torneo en México en el Apertura 2025, donde logró clasificar a la Liguilla.

Pero hay otros casos en los que esos futbolistas de renombre no continuarán para la Liga MX Clausura 2026 y en pleno año del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, unos confirmados y otros cuya salida se ha dado a través de rumores o acuerdos extraoficiales.

Aaron Ramsey: Pumas fichó al galés para el Apertura 2025; sin embargo, llegó lesionado y su recuperación, adaptación y aparición en las canchas demoró más de lo pensado. Jugó seis partidos, sólo la mitad de ellos como titular e hizo un gol que valió la victoria en la Jornada 7 ante Atlas.

El exseleccionado por Gales y quien reportó con su país como invitación por parte del cuerpo técnico, acaparó más reflectores por la lamentable pérdida de su perro que por lo demostrado a nivel de campo.

Sergio Ramos: si bien el campeón del mundo con la Selección de España conquistó a México por su carisma y alto nivel futbolístico, al igual que su pareja Pilar Rubio, quien compartió en varias ocasiones estar enamorada de nuestro país, a finales de noviembre se destapó su posible salida del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Ramos llegó a México para el Clausura 2025 como fichaje estelar de Rayados de Monterrey para unirse a otras figuras como Sergio Canales, Oliver Torres y Lucas Ocampos. Ha jugado 24 partidos entre Liga y Liguilla y anotado cinco goles hasta antes del juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

James Rodríguez: seleccionado por Colombia, que ya clasificó al Mundial 2026 vía eliminatorias de la Conmebol, llegó a la Liga MX con el Club León con gran cartel internacional por su paso por Europa con equipos como Real Madrid y Bayern Múnich.