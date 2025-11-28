    Liga MX

    Jugadores estelares se perfilan para salir de cara a la Liga MX Clausura 2026

    Comienza el futbol de estufa y estos son los nombres de gran cartel internacional que parecen dejar al futbol mexicano el siguiente semestre.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Se van figuras estelares de la Liga MX para el Clausura 2026

    El futbol de estufa comienza en todo el mundo y en la Liga MX ya se ‘cocinan’ algunos movimientos; se han dado las salidas de algunos directores técnicos y de jugadores estelares, algunos no confirmados y otros incluso ya fuera de México.

    En 2025 se anunciaron fichajes de renombre a nivel internacional, algunos con etiqueta de campeones del mundo con sus respectivas selecciones, uno de ellos colocado en otras fronteras toda vez que concluya el torneo Apertura 2025.

    Algunos pasaron de noche, otros destacaron a su más alto nivel pese a rebasar los 30 años de edad, mientras que otros dejaron grato sabor de boca con todo y que no levantaron un título de campeón.

    LOS CRACKS QUE SE PERFILAN PARA DEJAR LA LIGA MX EN AÑO MUNDIALISTA

    Pumas, Tigres, Monterrey y León fueron los equipos que sorprendieron con fichajes estelares provenientes del futbol de Europa y en dos casos con una Copa del Mundo de la FIFA entre su palmarés.

    En el caso de los Tigres de la UANL, trajeron a Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022 y que seguirá en el equipo tras jugar su primer torneo en México en el Apertura 2025, donde logró clasificar a la Liguilla.

    Pero hay otros casos en los que esos futbolistas de renombre no continuarán para la Liga MX Clausura 2026 y en pleno año del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, unos confirmados y otros cuya salida se ha dado a través de rumores o acuerdos extraoficiales.

    El exseleccionado por Gales y quien reportó con su país como invitación por parte del cuerpo técnico, acaparó más reflectores por la lamentable pérdida de su perro que por lo demostrado a nivel de campo.

    Ramos llegó a México para el Clausura 2025 como fichaje estelar de Rayados de Monterrey para unirse a otras figuras como Sergio Canales, Oliver Torres y Lucas Ocampos. Ha jugado 24 partidos entre Liga y Liguilla y anotado cinco goles hasta antes del juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

    • James Rodríguez: seleccionado por Colombia, que ya clasificó al Mundial 2026 vía eliminatorias de la Conmebol, llegó a la Liga MX con el Club León con gran cartel internacional por su paso por Europa con equipos como Real Madrid y Bayern Múnich.

    Pese a sus 34 años de edad James Rodríguez demostró alto nivel futbolístico, jugó 16 partidos de Liga y uno de Liguilla en el Clausura 2025, en el Apertura 2025 sólo participó en 14 juegos y no logró clasificar a la Fase Final. Su salida no es oficial, pero tiene ofertas tanto de la Liga MX como de otros países.

    Liga MXFutbol Estufa Liga MX

