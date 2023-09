Angel Mena of Leon during the game Leon vs Mazatlan FC, corresponding to Round 04 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Nou Camp Stadium, on August 18, 2023.



Angel Mena de Leon durante el partido Leon vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 04 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nou Camp, el 18 de Agosto de 2023. Crédito: Isaac Ortiz/Isaac Ortiz