Quien tampoco ve su suerte es Chivas que sigue sin ganar, aunque ya no fue goleado, volvió a perder por 2-0 ante los potosinos. Son cuatro equipos los que se mantienen invictos en la competencia: León, Atlético de San Luis, Toluca y Puebla.

Será hasta el viernes cuando se reanude el certamen la eLiga MX, con duelos que prometen mucha intensidad en la cancha como el Pumas vs. Atlético de San Luis, León vs. Monterrey y Tigres vs. Chivas, este último en duelo de desesperados.