Previo al juego de ida de las Semifinales del Apertura 2025 frente a Cruz Azul, Guido Pizarro dijo sentirse ilusionado por tener la oportunidad de alcanzar una final con Tigres, pero ahora como director técnico.

“Sinceramente, me ilusiona mucho ver a mis jugadores como lo vi el otro día, a nuestra gente como la vi el otro día. Eso me genera mucho orgullo y en lo personal, desde que agarré, mi intención era elevar el rendimiento de todos los jugadores, que se sientan y que den pasos adelante, y que la gente se vuelva a ilusionar, y creo que lo que vivimos el otro día es un ejemplo de eso"

“P ero mi ilusión es que sigamos compitiendo y sigamos adelante, creo que el grupo, la institución y la gente está por encima de cualquier nombre, y mi ilusión, sinceramente, es que sigamos todos juntos, que todos tengamos esa ilusión solución y que trabajemos para poder lograrlo”, afirmó Pizarro.

GUIDO PIZARRO NO PIENSA EN LA FINAL REGIA

Después de varios torneos se podría revivir en el futbol mexicano una Final entre Tigres y Monterrey, sin embargo, Guido Pizarro aseguró que todavía no piensa en eso ya que está enfocado en Cruz Azul.

"Sí, sinceramente, no puedo pensar en la final, sin pensar en lo que vamos a enfrentar mañana. Nada nos puede acelerar a pensar en eso. Como decía recién, creo que los cuatro equipos que estamos en semifinal tenemos grandes equipos, y los dos que estén en la final lo van a tener muy merecido, pero, en lo personal, pienso en el gran rival que vamos a enfrentar en semifinal.”, agregó el técnico de Tigres.