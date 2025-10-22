Joaquín Moxica porta en la espalda el número 192 de Rayados, tiene 19 años y no más de seis partidos en la Liga MX. Y el martes, ante FC Juárez, anotó su primer tanto en la categoría. Un gol de oportunidad tras un rebote en el área que empujó a las redes.

Desde la tribuna del Gigante de Acero su madre, Laura Chapa, festejó, lloró y soñó con él.

"Estoy muy orgullosa y muy agradecida con Dios por haberle dado la oportunidad porque es su primer gol, pero es un trabajo de muchos, muchos años y él está persiguiendo su sueño. Estoy muy orgullosa", aseguró a ABC Deportes MX.

Y explicó cómo vivió el tan esperado momento.

"Emocionadísima, se me salieron las lágrimas y aquí toda la afición me arropó, me conocen y súper contenta. No tengo palabras, muy agradecida con Dios", explicó.

El chico festejó primero en la cancha, luego fue a la tribuna a buscar a su señora madre y de nuevo lo hizo al final del partido, momentos de una historia que para el gran público inicia, pero que para ellos es mucho más que eso.

"No, pues cállate, no hubo palabras. Nos vimos (tras el gol) y con eso fue suficiente. No sabíamos... esperábamos este momento, la oportunidad y se le dio.

"(Le dije) que lo disfrute, que se lo ha ganado. Que es el primero de muchos porque yo creo que le falta mucho camino por recorrer, pero primero Dios lo va hacer bien", finalizó.

Joaquín disparó una pelota suelta en el área de Bravos a los 78 minutos del partido, luego de un rechace de un defensa tras un tiro de Michell Rodríguez y batió el arco de Juárez.

Fue el cuarto gol de Rayados de Monterrey en la noche, el primero de él en la máxima categoría del futbol mexicano. Su festejó fue exultante en el campo. En la tribuna, su madre Laura lloró, festejó y, también, soñó con él.