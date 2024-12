Faitelson y la Liguilla: “El éxito que tuviste en el torneo regular no garantiza nada”

“Se confirma la hipótesis de que la Liguilla es otro torneo, hay que saber jugarlo. Una tarde noche complicada como la que tuvo Cruz Azul en la frontera por poco le cuesta todo. Me parece que hoy el equipo sale más fortalecido, yo veo a Cruz Azul hoy más sólido, incluso a pesar de ese cero tres que tuvo en el partido de ida en Tijuana porque para mí mostró mucha personalidad y carácter el sábado para recuperarse de ese marcador que no era fácil”.

“Ahora, el América secó a Toluca, Tigres está de vacaciones y Monterrey a mí no me convence todavía con su futbol, con un partido que pasó por una gran polémica arbitral, logró vencer a Pumas. Es un torneo diferente, y si no estás preparado para jugar ese torneo, el éxito que tuviste en el torneo regular no te garantiza nada”.