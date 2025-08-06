Video Aldo De Nigris revela su equipo de Liga MX, spoiler: ¡NO es Rayados!

Aldo De Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México, reveló al equipo de Liga MX del que es aficionado y spoiler… sorpresivamente ¡no es el Monterrey!

El influencer mexicano es fan del Necaxa, así lo destapó su equipo de trabajo al postear una foto del exjugador con la playera de los Rayos en su cuenta de Instagram.

“Hoy pega el rayo, ya traigo puesta la playera viral del Necaxa”, publicó Aldo De Nigris este miércoles, día en que el equipo de Aguascalientes se medirá al Orlando City en la última jornada de la Leagues Cup.

Aldo Tamez De Nigris se formó en las fuerzas básicas de Rayados y llegó a jugar en la Sub-18 y Sub-20 como centro delantero, pero no logró debutar en Primera División.

Aldo Tamez De Nigris es hija de Leticia De Nigris, hermana del actor Poncho, y de los exfutbolistas Aldo y Antonio De Nigris.

Además, es primo de Aldo Patricio De Nigris, quien actualmente está brillando con goles en la Sub-17 y Sub-19 de Rayados.

Aldo Tamez De Nigris decidió seguir los pasos de su tío Poncho en La Casa de los Famosos 3 donde forma parte del cuarto noche junto a Abelito, Guana, Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Ayala y Olivia Collins, quien se convirtió en la primera eliminada de la casa y reveló para TUDN que un exfutbolista de Liga MX trató de conquistarla.