Julián Quiñones madruga para ver el Atlas vs. América, ¿dio pronóstico?

Julián Quiñones no olvida sus ex amores y madrugó en Arabia Saudita para no perderse el partido entre Atlas y América de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025.

El delantero del Al-Qadsiah compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se ve su televisión con la señal de TUDN para ver el juego que se celebró en el Estadio Jalisco.

Quiñones evitó entrar en polémica y se guardó su pronóstico, pero su gesto demuestra que su amor por los Rojinegros y las Águilas lo acompañan en Arabia Saudita.

Cabe destacar que, la sede del equipo en el que milita Quiñones es Khobar, ciudad con un horario de 5 am al momento en el que comenzó el partido en Guadalajara.

El delantero de la Selección Mexicana brilló tanto en Atlas como en América, incluso es parte de la historia de ambos al ser bicampeón en cada club.

Julián Quiñones anotó 36 goles y dio 12 asistencias en los 83 partidos que jugó como rojinegro, mientras que de azulcrema disputó 52 duelos con saldo de 23 goles y 10 asistencias.

El delantero de 28 años, que peleará un lugar en el Tri para el Mundial 2026, la está rompiendo en Arabia Saudita; en su primera temporada con el Al-Qadsiah marcó 25 goles y dio ocho asistencias en 34 partidos.