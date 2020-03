¡Jugar el Mundial! El objetivo de Hugo González con el Tri

" América fue complicado, lo que más recuerdo fue la Concacaf que ganamos y obtuve el guante de oro. No pude mantener la titularidad. eSe abrió la posibilidad de salir, el 'Turco' Mohamed me llevó a Monterrey, y yo siento que me fue bastante bien, no pude cerrar ese paso por Monterrey con el título por la final que se perdió, pero considero que me fue bastante bien".