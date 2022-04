Reynoso sobre rumores de dejar Cruz Azul: "Es una falta de respeto"

"Como pasa a un equipo grande y no exclusiva de Cruz Azul. Se magnifica más por fuera que por dentro, nosotros lo teníamos claro y reconocemos que no estamos en nuestra mejor expresión pero el equipo compite. No hemos ganado nada, lo más difícil es ganar los partidos que tienes que ganar. Este equipo tiene que jugar mejor y estar más arriba".