Liga MX Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX La Máquina jugará en el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, un inmueble en el que ya alguna vez fue campeón de liga.

Video ¡Cruz Azul ya sabe lo que es ser campeón en Puebla!

Cruz Azul, sin estadio y aupado del Olímpico Universitario, de último minuto jugará el Clausura 2026 como local en el Estadio Cuautémoc un inmueble que le sienta bien y en el que ya ha salido campeón, y no jugando la Final con un equipo de la ciudad si no contra los Esmeraldas de León.

De muy reciente creación, en esos días, la Liguilla en México tenía un par de años de estrenada en el futbol mexicano y el sistema de competencia experimentaba en la campaña 1972-73.

Así los 18 equipos se dividieron en dos grupos y tras dos vueltas de partidos de todos contra todos, los dos primeros clasificaron a la Liguilla.

Las Semifinales enfrentaban de manera cruzada a los primeros contra los segundos de cada grupo y de novedad en novedad, una más: De existir empate en los marcadores globales de la Liguilla, todo se definiría en un tercer partido.

Así, La Máquina, el mejor del torneo enfrentó al Atlas en las Semifinales y León hizo lo propio con el Atlético Español.

La gran final, pues, fue entre los celestes y los Panzas Verdes, el duelo de ida terminó con empate a un gol en el Nou Camp, la vuelta de nueva cuenta finalizó con igualada aunque ahora sin goles en el Estadio Azteca.

Así que hubo necesidad de un tercer duelo en una cancha neutral, el Estadio Cuauhtémoc. Ahí una vez más, el juego fue parejo y finalizó, otra vez, tras los 90 minutos en igualada el 19 de junio de 1973 con goles de Roberto Salomone, a los 26 minutos, por los Esmeraldas, y de Javier Guzmán, a los 40.

Ya en un tercer duelo y un persistente 1-1, el reglamento comtemplaba tiempos y extra, y de ser necesarios penales. No fueron necesarios los tiros desde los 11 pasos, porque a los 112, Jorge 'Tarzán' Davino desvió un tiro y marcó un autogol en el arco de León que finalmente le dio el triunfo a La Máquina.

Aquel duelo ayudó a jugadores como Miguel Marín, Javier Guzmán, Alberto Quintano, Cesáreo Victorino, Héctor Pulido, Fernando Bustos y Octavio Muciño a volverse legendarios.

Además fue el cuarto título de liga de Cruz Azul y le dio un gran empujón para que con el tiempo el gran público empezará a llamarle grande del futbol mexicano.