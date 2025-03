'Abuelo' Azuara elogia a Guido Pizarro en Tigres: "Es pensante"

Juan Manuel 'Abuelo' Azuara dio luz verde a Guido Pizarro como técnico de Tigres y aseguró que es alguien diferente al resto de los que ahorita pertenecen al cuadro felino.

"Excelente, un tipo pensante dentro de la cancha. En el futbol hay muchos jugadores, pero pensantes son pocos, poquitos y Guido era uno de ellos. Pensante que sabía cuando tener la pelota, cuando parar al equipo. Él está dando un saltonononón y no está empezando con el equipo de fuerzas básicas de Tigres, está empezando con el equipo premier de Tigres.

Publicidad

"Con un equipo que acabamos que internacionalmente está en el ojo, está en todo América, Sudamérica, Norteamérica, en parte de Europa. Entonces él tiene un compromiso muy grande, el que esté capacitado no lo sabemos ahorita, ya lo tomó. El deseo que le vaya muy bien, que le vaya como él fue de jugador, un excelente y extraordinario jugador, que le vaya así como director técnico".

65 ANIVERSARIO DE TIGRES

"Tigres ha vivido muchas cosas apasionantes, descensos y ha batallado, hemos estado cerca de un campeonato, hemos sido campeones, hemos estado ahorita en la posición de que está ahorita Tigres que es una posición envidiable.

"El haber llegado a Tigres, haber pertenecido, que la gente me identifique, pues me siento muy contento de eso y muy satisfecho. Lo digo así con orgullo todavía me dicen 'oiga una foto, mi papá lo veía'. No, no se va a ir nunca Tigres, eso creo yo que Tigres va a estar cada vez mejor".

UN TIGRES CONOCIDO A NIVEL MUNDIAL

"Si ve que este tiene para más, para seguir siendo protagonista, para ganar más. Estoy seguro de que hoy tiene para más. Te platico otra otra anécdota, andábamos en un viaje mi señora y yo y andábamos en Francia. Yo traía un gorro de Tigres, íbamos a un teatro importante y antes de entrar me dicen 'oh Gignac Gignac se ha encargado también de que el tigre lo conozcan en oro y luego en el un paseo en el río Sena también otro me pidió una foto, Abuelo, o sea te digo cosas que ¿Tú eres el 'Abuelo' Azuara de Tigres? Me tomó, o sea, Tigres está internacionalmente".

Publicidad

RETIRO DE LAS LEYENDAS ACTUALES

"Van a sentir una nostalgia enorme pero el cariño que llevan no les cabe en el pecho a ellos, los queremos bastante. Nahuel es un súper queridísimo por todos nosotros. Gignac, Pizarro, Carioca, Aquino, eso es lo grande de Tigres, tiene 40 mil personas viéndolo cada quince días, no lo tienen muchos equipos, ya lo quisieran.

"Estos muchachos ya hicieron historia, ya los tenemos en nuestro corazón y obviamente van a estar no se nos van a olvidar, al menos a mí en lo que me resta de... cerca de mi ocaso, como dice Amado Nervo, este pues no se me van a olvidar estos muchachos que han dado todo por Tigres que han sido unos referentes muy importantes y que van a seguir siendo referentes, van a venir muchos eh, van a venir muchos, pero estos, esa huella es imborrable, es imborrable".