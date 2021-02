Asimismo, decidió dar su versión sobre los hechos y lo que la directiva pudo percibir desde el palco: "El tema es cuando termina el calentamiento y el equipo regresa al vestidor antes de salir, sale la duda, se vio que estaba calentando Viñas y que no aparecía en la hoja de alineación, si sí podía o no podía jugar o por qué aparecía y no estaba en la hoja, se checó el sistema también de la Liga MX y no aparecía entonces generó esa incertidumbre, desde el palco nos pudimos percatar que el cuarto árbitro se acerca a la banca para ver si estaba ahí, ve que sí está, regresa, habla con el comisario, y posteriormente van y le dicen al jugador que no puede estar ahí, se acercan con el auxiliar de Solari y el jugador abandona el terreno de juego y en la segunda parte ya aparece en el palco del equipo visitante".