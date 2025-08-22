Jorge Campos visita a Keylor Navas y Pumas en una sesión inolvidable

Video Keylor Navas y Jorge Campos se reúnen y sucede la magia

Jorge Campos, legendario portero de Pumas, visitó las instalaciones de su exequipo en La Cantera en donde tuvo una convivencia especial y sobresalió su encuentro con el actual guardián del marco universitario Keylor Navas.

Ambos porteros, leyenda del pasado y gran estrella del presente, fueron captados en una sesión que se encargó de difundir las redes sociales oficiales del conjunto capitalino.

Jorge Campos tuvo un paso importante por Pumas, uno de los equipos más importantes en una carrera profesional que incluyó también a escuadras como Atlante, Tigres o LA Galaxy.

Además de Keylor Navas, el 'Brody' se reencontró también con el Doctor Miguel Mejía Barón, con Eduardo Saracho también directivo de la escuadra auriazul, al igual que Efraín Juárez, director técnico de los Pumas.