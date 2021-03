Jaime Lozano ya entregó la lista de convocados para el Preolímpico de Concacaf y en ella no aparece Jonathan González , sin embargo, el jugador de Rayados indicó que no pierde la esperanza de recibir el llamado definitivo a Tokyo 2020 si se obtiene el pase.

"La verdad es difícil, uno como futbolista trata de estar en las todas las convocatorias posibles, es un orgullo representar a tu país, lamentablemente esta vez no me tocó pero la oportunidad va a estar, no es definitiva, los olímpicos son más tarde así que hay que seguir trabajando y esperar venga lo mejor", señaló.