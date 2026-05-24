Liga MX Joel Huiqui busca unirse a la exclusiva lista de técnicos interinos campeones Joel Huiqui no es el único caso de un técnico que llegó a mitad del campeonato y consiguió llegar hasta la Final, aquí están los otros casos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Joel Huiqui busca hacer historia con Cruz Azul en el Clausura 2026

La llegada de Joel Huiqui a la Final del Clausura 2026 con Cruz Azul no solo representa una de las grandes historias del futbol mexicano, también revive un hecho poco común: el de los entrenadores interinos que logran llevar a sus equipos hasta la Final de la Liga MX.

Joel Huiqui asumió el cargo tras la salida de Nicolás Larcamón en la recta final del torneo. Solo dirigió el último encuentro de la fase regular, con victoria de 4-1 ante Necaxa.

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En la Liguilla consiguió darle estabilidad y, en apenas unos partidos como estratega del primer equipo cementero, condujo a La Máquina hasta una nueva final.

¿Qué otros técnicos interinos llegaron a la final en México?

Pero Huiqui no es el único caso de un estratega que llega a medio torneo y mete al equipo hasta el final. En la temporada 1984-1985, Miguel Ángel López tomó el mando del América tras la salida de Carlos Reinoso y terminó llevando a las Águilas al campeonato.

Otro caso recordado se presentó en el Apertura 2002. Alberto Jorge asumió el banquillo del Deportivo Toluca en plena Liguilla y terminó guiando a los Diablos Rojos al título después de una breve gestión de cinco partidos.

Hiuqui es el primer interino mexicano en este caso

Más recientemente aparecieron ejemplos como el de Antonio Mohamed con Monterrey en el Apertura 2019, cuando regresó al club en plena competencia y terminó conquistando el campeonato ante Club América.

También destaca el caso de Robert Dante Siboldi, quien tomó el control de Tigres durante el Clausura 2023 tras la salida de Marco Antonio Ruiz.

La Final del Clausura 2026 no solo pondrá en juego la décima estrella de Cruz Azul. También podría consolidar una de las historias más inesperadas del torneo, con Joel Huiqui pasando de entrenador interino a protagonista de una posible consagración.