Liga MX Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO, Gran Final de la Liga MX: ¡Inicia el partido! Entra y sigue las incidencias de la Gran Final de ida entre Cruz Azul y Pumas para definir el título del Clausura 2026.

Video ¡No te lo puedo creer, otra vez Keylor salva su portería!

El partido Cruz Azul vs. Pumas representa la ida de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que enfrenta a dos de los equipos llamados 'grandes' dentro del futbol mexicano.

El Estadio Ciudad de los Deportes vuelve a ser la casa de la escuadra de La Noria, que intentará tomar ventaja ante el conjunto que acabó como líder de la tabla en la Fase Regular del Clausura 2026.

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Cabe recordar que para esta ocasión, ya no hay ventaja para el líder Pumas en caso de empate en el marcador global. En caso de que esto ocurra al final del tiempo regular el próximo domingo, habrá definición por tiempo extra y, de ser necesario, penales.

Acciones del partido Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO, Final de ida de la Liga MX

¡Inicia el partido Cruz Azul vs. Pumas! ¡Inicia la Gran Final!

00' El conjunto de Cruz Azul tiene la pelota.

¡Atajada de Keylor! ¡Se salva Pumas!

06' Ebere tiene un mano a mano con Keylor Navas, quien salva su meta de lo que parecía una oportunidad brutal para abrir el marcador.