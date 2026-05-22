Keylor Navas y las atajadas que salvaron a Pumas ante Cruz Azul
El arquero costarricense enseñó su mejor repertorio para mantener a los de la UNAM en la pelea en la Final del Clausura 2026.
Keylor Navas confirmó ante Cruz Azul su gran momento y mantuvo a Pumas, con sus atajadas, en la pelea en la gran final del Clausura 2026.
Y es que el arquero costarricense fue la pieza clave de los universitarios en el duelo de ida con cuatro grandes atajadas en su haber, tres de ellas en la primera mitad y en los primeros instantes del encuentro.
Todo empezó a los cinco minutos con un disparo potente de Ebere que sacó con la yema de los dedos. Casi de manera imperceptible.
Luego vino Paradela con un tiro de larga distancia a los nueve y un lance a una sola mano espectacular.
Más tarde, a los 16, Navas recostó un balón de Palavecino y evitó una vez más un gol de Cruz Azul.
Ya en la segunda mitad, siguió en el mismo tono y a los 54, desvió también imperceptiblemente un disparo de Palavecino.
Gracias a Keylor, Pumas se marchó del Estadio Ciudad de los Deportes con un empate sin goles que amplía sus posibilidades de ser campeón.