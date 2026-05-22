Liga MX Keylor Navas y las atajadas que salvaron a Pumas ante Cruz Azul El arquero costarricense enseñó su mejor repertorio para mantener a los de la UNAM en la pelea en la Final del Clausura 2026.

Video ¡Nos ponemos de pie ante la tremenda atajada de Keylor! Le dice que no a Paradela

Keylor Navas confirmó ante Cruz Azul su gran momento y mantuvo a Pumas, con sus atajadas, en la pelea en la gran final del Clausura 2026.

Y es que el arquero costarricense fue la pieza clave de los universitarios en el duelo de ida con cuatro grandes atajadas en su haber, tres de ellas en la primera mitad y en los primeros instantes del encuentro.

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Todo empezó a los cinco minutos con un disparo potente de Ebere que sacó con la yema de los dedos. Casi de manera imperceptible.

Video ¡Comienza el show de Keylor, ataja de buena manera el disparo de Ebere!



Luego vino Paradela con un tiro de larga distancia a los nueve y un lance a una sola mano espectacular.

Video ¡Nos ponemos de pie ante la tremenda atajada de Keylor! Le dice que no a Paradela



Más tarde, a los 16, Navas recostó un balón de Palavecino y evitó una vez más un gol de Cruz Azul.

Video ¡Nos ponemos de pie ante la tremenda atajada de Keylor! Le dice que no a Paradela



Ya en la segunda mitad, siguió en el mismo tono y a los 54, desvió también imperceptiblemente un disparo de Palavecino.

Video ¿Cuántas más Keylor? Otra vez el arquero de Pumas ataja y salva su portería