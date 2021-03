Joel Campbell colabora para que León recupere la memoria

La Fiera no ganaba desde el 21 de febrero cuando se impusieron a Pumas en Ciudad Universitaria y no lo hacía en casa desde la Jornada 4 cuando vencieron a San Luis 3-1, pero hoy las cosas fueron diferentes y Joe Campbell fue quien inició la fiesta con un gran gol al minuto 15 asistido por Jean Meneses . El costarricense recibió el esférico dentro del área y ente la marca de dos defensas encontró el espacio y sacó un disparo de zurda que venció a Luis Malagón .

Necaxa no bajó los brazos y para la segunda mitad salió a presionar, logró quitarle el balón a los locales y meterlos en su medio campo pero no estuvieron finos en la última zona a diferencia del rival que tuvo una y no la desaprovechó gracias a la buena definición de Ángel Mena quien de manera fortuita recibió el esférico en los linderos del área y de zurda sacó una raya que Malagón no estuvo ni cerca de detener.