Molina reconoció que el torneo no fue bueno para Chivas , pero apela al buen cierre que tuvieron para pensar en llegar lejos en la Fase Final, incluso en ser campeones.

"El equipo a pesar de que no veníamos haciendo las cosas bien, decidimos hablar como equipo, dar lo mejor de nosotros, tener un cierre digno, entregarnos y esa plática, la confianza entre unos y otros vino bien para el equipo, tuvimos muy bien cierre de torneo y estamos en la antesala que creo puede ser muy positiva para nosotros, pero es cuestión de creer que podemos y ser positivos porque queremos ser campeones", agregó.

“Considero que es el técnico ideal para Chivas porque le gusta trabajar con jóvenes, por lo que ha hecho en el futbol mexicano, va en su primer año y muchas veces si hay cambio de técnico seguido no terminas de entender una idea, pero no es algo que me competa a mi, para eso está la directiva, pero creo que él debe sentir el respaldo de nosotros porque en el día a día trabajamos para dar los resultados y el jugador tiene que poner de su parte, debemos estar en el mismo canal, la misma sintonía y buena vibra en el vestidor”, puntualizó.