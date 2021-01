Jesús Molina rompió el silencio y luego de fallar el penal que pudo representar el primer triunfo de Chivas en el Guard1anes 2021 ante Puebla sentenció que en caso de tener la oportunidad de volver a cobrar desde los 11 pasos, lo hará.

El capitán de Chivas reveló en charla con TUDN que el entrenador decidió que de no estar Alexis Vega o José Juan Macías, él sería quien debía cobrar la pena máxima, situación por la que no representó un golpe anímico.

“Tuve el valor de tirarlo, no me considero una persona cobarde, se había hablado previamente que cuando no estuvieran los tiradores oficiales, Macías y Vega, yo me hacía cargo de esa responsabilidad. Si siguen sin estar ellos, y el DT lo decide estoy dispuesto para tirarlo, no me arrugo ante esas circunstancia.

“Mi carrera está llena de éxitos, de fracasos, me he sabido levantar, un penal no va a venir a bajonearme, a que mi estado de ánimo cambie”, apuntó.

Sobre la reacción del ‘Chicote’ Calderón que se pudo ver en la transmisión del juego, Molina explicó que se trató de una charla que tenían sobre cómo disparar los penales y descartó contratiempo alguno.

“La reacción del Chicote para nada es negativo, es mi vecino de vestidor, me llevo muy bien con él y hacemos buena mancuerna. Esa reacción se da porque previo al partido practicamos de los penales y él hacía mención de porqué no lo tiraba de esa lado si ahí lo venía tirando y se da esa reacción más por eso”, manifestó.

MOLINA Y LA POSIBILIDAD DE RETIRARSE EN CHIVAS

Jesús Molina también tocó el tema de su futuro y contó que solo le queda un año de contrato con Chivas, pero aceptó que buscará mantenerse y pensar en la posibilidad del retiro con el Guadalajara.

“Tengo un año de contrato, es prácticamente todo este 2021, sé que esto es de resultados, mucho de las estadística de cómo te desenvuelves, pero me encantaría en algún momento pensar en una renovación, voy día a día, disfruto así, disfruto del momento y si me toca seguir, me encantaría pensar en retirarme acá.

“Me he quedado con esa espinita clavada que no he podido ser campeón acá, quiero quedar en la historia de Chivas, dejar huella, no quiero estar de paso”, puntualizó.